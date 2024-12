Kron Gracie comemora luta contra rival ranqueado no UFC 310: "Oportunidade de ouro"

Com um cartel negativo de 1-2 no Ultimate e sem competir profissionalmente no MMA há mais de um ano e meio, Kron Gracie recebeu uma oportunidade de ouro para sua volta ao octógono. E quem definiu sua situação atual foi o próprio. E não é para menos, Afinal, mesmo com o recente retrospecto negativo na liga presidida por Dana White, o especialista em jiu-jitsu foi escalado contra Bryce Mitchell, 13º colocado no ranking peso-pena (66 kg), em um duelo que reforça o card principal do UFC 310, em Las Vegas (EUA) - último evento numerado da organização na temporada.

Em entrevista exclusiva à equipe da Ag Fight, Kron revelou que não foram oferecidas tantas opções de luta, mas que o combate com Mitchell lhe agradou. Além de ter a chance de, mesmo vindo de duas derrotas seguidas, enfrentar um rival ranqueado, o filho do lendário Rickson Gracie medirá forças com um oponente que é especialista na mesma área que a sua: o grappling. Sendo assim, o faixa-preta de jiu-jitsu enxerga o duelo com o americano com bons olhos.