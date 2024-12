De olho no UFC, Patrício Pitbull revela que pretende pedir para ser liberado do Bellator

Não é segredo que Patrício Freire está insatisfeito com o período de inatividade desde que a PFL anunciou sua fusão com o Bellator. Mais vocal do que nunca, o campeão peso-pena (66 kg) admitiu de forma direta, depois de muitos anos, que pretende migrar para o UFC em busca de novos desafios. E, ao que tudo indica, essa mudança na carreira pode acontecer mais cedo do que tarde. Já que 'Pitbull' revelou que tentará negociar sua liberação do atual vínculo contratual.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', o astro do Bellator afirmou que irá se basear em uma aparente declaração do presidente da PFL, Donn Davis, que, de acordo com Patrício, indicou que os atletas insatisfeitos não teriam problemas para serem liberados. Disposto a ser liberado do atual contrato, mesmo próximo do fim do vínculo, Pitbull projetou que terá sucesso nas negociações, dado seu prestígio e histórico na organização.

"A gente sabe que perdeu ritmo, perdeu parte da carreira aguardando algo que nunca veio. Conversei com meus empresários e disse: 'Olha, acho que agora, tendo em vista que meu contrato não está tão longo, está bem perto de acabar, vamos pedir para cair fora'. Preciso trabalhar. Se não estou enganado, vi o Donn Davis dar uma declaração nesse sentido, dizendo que se alguém não estiver confortável com a organização, eles liberariam sem problemas. Ainda mais no meu caso, mesmo sendo o campeão, já estou nos últimos capítulos do contrato. Então não acho que faz muito sentido me prender não. Manter alguém que pode falar e ser ouvido no mundo todo, estando insatisfeito, pega até mal. Eles sabem que estão errados. Espero que cheguem em um consenso e me liberem. Preciso dar continuidade ao meu legado", destacou Patrício.