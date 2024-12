Vicente Luque alega que luta com novo rival "faz mais sentido" do que duelo com Nick Diaz

Escalado para enfrentar Nick Diaz em agosto, em Abu Dhabi (EAU), Vicente Luque viu o duelo ser cancelado às vésperas do card e, posteriormente, reagendado para o UFC 310, no próximo sábado (7). Entretanto, o 'bad boy' americano deixou o combate novamente próximo do show e a alta cúpula do Ultimate o substituiu por Themba Gorimbo. Com um novo oponente após viver uma verdadeira novela, o meio-médio (77 kg) brasileiro consegue enxergar o aspecto positivo da situação.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Luque admitiu que medir forças com o popular Nick Diaz traria uma atenção e audiência consideravelmente maior para seu confronto. Entretanto, o veterano de 41 anos só competiu em duas oportunidades de 2015 para cá, e venceu sua última luta em 2011. Desta forma, no ponto de vista esportivo e buscando maiores desafios para a carreira, o brasileiro garante que Gorimbo, que vem de quatro vitórias seguidas no UFC, representará um duelo mais justo e equilibrado.

"O Nick trouxe muito o hype dos fãs. Quando analiso o UFC, há muitas coisas que podem te alavancar. E talvez a maior delas seja o hype, e acho que a luta com o Nick trouxe isso. Agora, quando olho essa luta (com Gorimbo), de um ponto de vista esportivo, faz muito mais sentido. É um desafio, um cara bom que está vindo faminto pela vitória. Ele quer entrar no ranking e estou aqui para defender minha posição e, ao mesmo tempo, mostrar que ainda estou de olho no topo, vislumbrando me tornar campeão. Essa luta me traz isso. A luta com Nick era bem interessante por conta do nome e da fama dele. Mas ao mesmo tempo era aquilo: se eu vencesse o Nick, era minha obrigação. Tinha esse peso", comparou Luque.