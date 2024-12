Rival de Pantoja revela que decidiu se tornar lutador após enfrentar irmão em briga de rua

Registro de Asakura no MMA

Kai Asakura, de 31 anos, é um dos principais lutadores de MMA do Japão na atualidade. O atleta iniciou sua trajetória no esporte em 2012, se destacou no Rizin, sendo ex-campeão do peso-galo (61 kg), e foi contratado pelo UFC em 2024. Na modalidade, o japonês construiu um cartel composto por 21 vitórias e quatro derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Juan Archuleta, Kyoji Horiguchi e Manel Kape.

??? Kai Asakura's first ever real fight was... against his older brother, who was a street fighter and had run out of opponents.

It made Kai realize his potential, leading him to pursue MMA career.

