Mais nova estrela da PFL, Dakota Ditcheva exalta vitória sobre Taila Santos: "O mundo é meu"

Na noite da última sexta-feira (29), uma nova estrela do MMA surgiu em Riad, na Arábia Saudita. Tida como grande promessa do plantel feminino da PFL, Dakota Ditcheva fez o maior desafio de sua carreira até aqui, parece fácil. Na grande decisão do torneio peso-mosca (57 kg) da organização, a striker inglesa derrotou Taila Santos, ex-desafiante ao cinturão do UFC, por nocaute técnico no segundo round. Com o título de campeã da categoria e uma quantia milionária na conta bancária, 'Dangerous', como é conhecida, busca ampliar ainda mais seu impacto no esporte.

Logo após seu triunfo, ainda no cage, Dakota rebateu as críticas e reforçou suas credenciais. Com apenas 26 anos de idade, a atleta inglesa segue invicta no MMA profissional, com um cartel de 14-0 e uma taxa de letalidade de 92%. Dona de uma personalidade forte, a mais nova sensação da PFL fez questão de alfinetar Taila que, durante a semana da luta, a provocou e projetou que já se considerava campeã do 'GP'.

"Eu vinha contando. Estava tentando falar para vocês (o quão boa sou). Talvez (os haters ouçam agora). Tenho certeza que eles ainda estão reclamando disso, mas vou continuar provando que eles estão errados. Não sei (qual o próximo passo). O mundo é meu. Vou sentar com a PFL e ver o que podemos fazer. Acabei de vencer a melhor garota por aí, em qualquer categoria, então não sei. PFL e eu vamos arrumar algo incrível. Ela é uma garota dura, mas sabia do que eu era capaz, minha equipe também. Trabalhei duro desde o início da temporada. Se tivesse enfrentado ela (Taila) na primeira rodada, faria a mesma coisa. Ela ficou falando: 'Ela é apenas uma Barbie, uma modelo'. Bem, a modelo aqui acabou de te dar uma surra no segundo round, então cale a boca", destacou Dakota.