Francis Ngannou propõe superluta contra Jon Jones; CEO da PFL faz coro e convida UFC

Na última sexta-feira (29), Jon Jones tirou o dia para responder alguns de seus seguidores e rebater críticas. Na interação, o americano questionou a fama de 'fujão' atrelada ao seu nome pelo desinteresse no confronto com Tom Aspinall e flertou novamente com a aposentadoria. Atento às redes sociais, Francis Ngannou aproveitou o gancho deixado para defender a postura de 'Bones' e propor uma superluta contra o atual campeão linear peso-pesado do UFC.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o astro da PFL respondeu a um post de Jones e afirmou que a "luta certa" para o americano disputar, a fim de consolidar ainda mais seu legado, é contra ele. Ex-campeão do UFC e apontado como um dos pesos-pesados mais temidos da história do MMA, Ngannou surge como uma espécie de 'terceira via' para 'Bones', que, no momento, flerta com disputas futuras com Aspinall e Alex Poatan.

"As bênçãos deixam os 'haters' desconfortáveis, mas eles não podem mudar isso (seu sucesso). Há apenas uma luta, a luta certa a se fazer que irá multiplicar ainda mais as suas bênçãos: Ngannou vs Jones", escreveu o gigante camaronês em resposta a uma publicação de Jones em sua conta no 'X' (antigo Twitter).