Futebol vs MMA! Ngannou derruba goleiro do Manchester United durante brincadeira; veja

Na última quinta-feira (28), o Manchester United recebeu o Bodø/Glimt pela sexta rodada da Fase de Grupos da Liga Europa. E além do jogo em si, que terminou com vitória dos donos da casa por 3 a 2, outra cena chamou a atenção. Após a partida, Francis Ngannou, presente no estádio 'Old Trafford', foi até o gramado para interagir com o compatriota Andre Onana. O encontro entre os camaroneses rapidamente virou uma brincadeira de luta, onde, diante do ex-campeão peso-pesado do UFC e astro da PFL, o goleiro do clube inglês obviamente levou a pior.

Com a guarda alta, Onana tentou intimidar Ngannou, que rapidamente atacou a perna do goleiro e o derrubou no gramado. Por cima, o peso-pesado simulou desferir golpes na posição de 'ground and pound' (veja abaixo ou clique aqui). Após o confronto bem-humorado, os atletas camaroneses se cumprimentaram. Nas redes sociais, os torcedores do Manchester United pediram para que o ex-campeão do UFC poupasse a integridade física do arqueiro, titular dos 'Red Devils'.

"Me diverti muito ontem à noite no Old Trafford durante o jogo contra o Bodø/Glimt. Conversamos após o jogo com o homem da noite, o único Andre Onana. Obrigado ao Manchester United e sua equipe pela camisa. Andre Onana está pedindo por uma revanche. Não acho que seja uma boa ideia para ele, mas já que ele insiste, não tenho escolha senão dar ao homem o que ele quer (risos)", destacou Ngannou.