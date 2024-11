Estátua de McGregor é removida de Museu de Cera após condenção por agressão sexual

Dia após dia, Conor McGregor tem lidado com as consequências de sua condenação na Justiça. Declarado culpado de praticar agressão sexual contra Nikita Hand, o astro do UFC passou a sofrer uma série de boicotes desde a divulgação do veredito do processo civil. E a bola da vez envolve diretamente a imagem do irlandês. Afinal de contas, uma escultura de 'Notorious' foi removida do Museu Nacional de Cera Plus, localizado em Dublin, capital do país.

A retirada da estátua ocorreu na reta final do processo, dias antes da condenação, de acordo com o site irlandês 'The Journal'. Através de um comunicado, o Museu explicou que a remoção da escultura de McGregor foi uma decisão acertada dado os valores pregados pela instituição. Inaugurada em 2017 e localizada na 'Sala de Ícones Esportivos', a réplica de cera de Conor era uma das atrações mais cortejadas pelos visitantes do Museu Nacional de Cera Plus.

"Revisamos regularmente nossas exposições para garantir que estejam alinhadas com nossos valores e as expectativas dos visitantes e, no momento, sentimos que era a decisão certa a tomar. Se olharmos para fotos online tiradas por pessoas visitando o museu, muitas são com o McGregor. Então era uma das (esculturas) mais populares, especialmente com turistas de diferentes países", revelou um representante do Museu à emissora irlandesa RTÉ.