Rickson Gracie abre o jogo e detalha vida após ser diagnosticado com doença de Parkinson

Em meados de 2023, Rickson Gracie revelou ao mundo que havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson. Apontado como o maior nome da família Gracie, o faixa-coral de jiu-jitsu agora abriu o jogo e detalhou como tem sido sua vida durante este período. Lenda das artes marciais, o veterano de 65 anos também explicou como tem utilizado seus conhecimentos no esporte para superar as adversidades clínicas impostas pela doença.

Em recente participação no podcast 'Mundo da Luta', Rickson relembrou do momento em que divulgou, através de uma entrevista com Kyra Gracie, que havia sido diagnosticado com a doença. Apesar do cenário adverso, o especialista em jiu-jitsu ressalta que encara a situação com um olhar positivo, a fim de usar sua força mental para preservar, também, sua saúde física.

"Fui diagnosticado talvez um ano antes dessa minha entrevista com a Kyra. Achei melhor abrir para o mundo porque não existe a necessidade de esconder nada, e não me sinto mal com relação a esse enfrentamento, me sinto inclusive bem. Estou usando todas as ferramentas que aprendi durante a minha vida de artista marcial na aplicação desse novo oponente. Estou aplicando as minhas técnicas e o que acredito de jiu-jitsu invisível para certificar que meu jiu-jitsu, que a minha ideia, a minha perspectiva, a minha panorâmica do problema pode ser resolvida. Se não for resolvida por fora, vai ser resolvida por dentro, já está resolvida dentro do meu coração", relembrou o veterano.