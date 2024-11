Daniel Cormier analisa condenação de Conor McGregor por agressão sexual: "Lamentável"

Na última sexta-feira (22), Conor McGregor, maior estrela que o MMA já produziu, foi condenado no Tribunal de Dublin, na Irlanda, por cometer agressão sexual contra Nikita Hand em um processo civil. Uma semana após o caso repercutir bastante no noticiário, uma das vozes mais influentes dos esportes de combate resolveu analisar o episódio. Ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do UFC e atual comentarista da organização, Daniel Cormier lamentou a condenação do irlandês e projetou o possível impacto que o veredito pode trazer para as artes marciais mistas.

Através de seu próprio canal no Youtube, 'DC' evitou cravar qual das partes envolvidas no caso tem razão. Entretanto, o ex-campeão e atual comentarista do UFC relembrou o histórico de McGregor como um indicativo negativo, já que o irlandês respondeu por acusações da mesma natureza no passado. Na visão de Cormier, a recente condenação de Conor é um duro golpe nas artes marciais mistas que, por tabela, através da maior figura já revelada na modalidade, ficam atreladas ao tópico de agressão sexual.

"É lamentável, porque essa é uma das maiores estrelas que esse esporte já viu. Nunca vimos nada parecido com Conor McGregor nas artes marciais mistas. Para um cara desta magnitude vir do nosso esporte e estar ligado a algo tão ruim quanto isso (agressão sexual), é realmente uma droga. Haverá efeitos de longo prazo desse (caso). Quando ouço coisas do tipo, às vezes (celebridades) viram alvos - especialmente caras com esse tipo de grana e fama. Mas com Conor, parece que houve mais de um caso que coisas assim surgiram. Não estou julgando esse homem, não estava lá. Sabe quem sabe? Conor e aquela garota. Como não é a primeira vez que vemos algo assim, você fica menos inclinado e sugerir: 'Ah, é uma aproveitadora tentando se promover'", opinou 'DC'.