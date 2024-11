Taila Santos bate o peso e confirma disputa por título e R$ 6 milhões em supercard da PFL

Na manhã desta quinta-feira (28), foi realizada a pesagem oficial do supercard da PFL, que fecha a temporada 2024 da organização. Única representante do 'Esquadrão Brasileiro' classificada para uma das finais do torneio, Taila Santos cumpriu seu papel e confirmou o combate diante da invicta Dakota Ditcheva. Para além do cinturão peso-mosca (57 kg) feminino, o duelo também premiará a vencedora com 1 milhão de dólares (cerca de R$ 6 milhões).

Ex-desafiante ao título do UFC, Taila cravou 56,7 kg na balança (veja abaixo ou clique aqui), enquanto sua adversária surgiu ligeiramente mais leve durante a cerimônia, com a marca de 56,6 kg. Depois de vencerem suas respectivas três lutas até a grande decisão, a brasileira e a inglesa farão o co-main event da chamada 'Noite Milionária'. O combate principal fica a cargo de Brendan Loughnane e Timur Khizriev, que duelam pelo cinturão na final do GP peso-pena (66 kg)

Novidade nas regras

Durante essa semana, a PFL anunciou uma adaptação importante nas regras. Antes proibidas em quaisquer circunstâncias, as cotoveladas foram liberadas em combates envolvendo disputas de cinturão. Desta forma, Taila, Dakota e os demais competidores que brigam pelo título do GP da liga poderão fazer uso do ataque já nesta sexta-feira (29), no evento com sede na Arábia Saudita. Além do peso-mosca feminino e peso-pena masculono, o show receberá mais quatro decisões do torneio, nas seguintes categorias: meio-pesado (93 kg), meio-médio (77 kg), peso-leve (70 kg) e peso-pesado.