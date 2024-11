PFL libera cotoveladas às vésperas de supercard com finais da temporada 2024; entenda

Nesta sexta-feira (29), em Riad, na Arábia Saudita, a PFL promoverá o último evento de 2024. E, além de reunir as finais dos torneios da temporada, o supercard, também conhecido como 'Noite Milionária', contará com uma mudança significativa nas regras. Isto porque a companhia anunciou que as cotoveladas, antes proibidas em combates chancelados pela 'Professional Fighters League', passarão a ser liberadas daqui em diante - mas somente em confrontos que envolvam disputas de cinturão.

E não poderia haver um evento mais propício para estrear as mudanças, já que o supercard que definirá os campeões do 'GP' da PFL contará, ao todo, com seis disputas de título. Por conta do formato do torneio e a necessidade de contar com os atletas em uma agenda programada, a liga proibia as cotoveladas - golpes efetivos que abrem cortes e poderiam inviabilizar os vencedores de avançarem de fase por conta de ganchos médicos. Desta forma, se justifica a alteração na regra somente nas disputas de cinturão da empresa, em que os competidores não precisariam se resguardar para compromissos posteriores de curto prazo.

"Lembrete: cotovelos estão permitidos em todas as lutas de cinturão. A diversão começa no dia 29 de novembro", destacou o perfil oficial da Professional Fighters League nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).