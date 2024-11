Paddy Pimblett esbanja confiança ao projetar possível luta contra o campeão Makhachev

"As pessoas sempre dizem, 'Você acha que venceria Makhachev?'. Eu fico tipo, 'É óbvio'. Você tem que fazer isso. Você acha que vou ficar aqui sentado e falar, 'Não, ele me venceria?'. Eu não seria um lutador, seria um covarde. Eu respeito Makhachev. Ele é um grande campeão. As pessoas provavelmente vão rir de mim por dizer isso, mas, obviamente, acho que o venceria. Não acho que nenhum homem no planeta me venceria se estivéssemos no cage. Acho que eu venceria todos", declarou o atleta.

Registro de Pimblett no MMA

Ex-campeão do 'Cage Warriors', Paddy Pimblett, de 29 anos, chegou ao UFC cercado de grande expectativa. O britânico estreou pela organização em 2021, disputou seis lutas e venceu todas. Atualmente, 'The Baddy' é o 13º colocado no ranking do peso-leve da companhia. Em sua carreira, o atleta construiu um cartel composto por 22 triunfos, sendo os mais importantes contra Bobby Green e Tony Ferguson, e três derrotas.