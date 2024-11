Filha de Taila Santos rouba a cena e encara rival da mãe na pesagem cerimonial da PFL; veja

Prêmio milionário em jogo

Além do cinturão até 57 kg do GP peso-mosca, Taila e Dakota disputam o prêmio de 1 milhão de dólares (R$ 6 milhões) concedido ao vencedor de cada categoria do torneio da PFL. No supercard desta sexta, na Arábia Saudita, seis campeões serão coroados e voltarão para casa de bolsos cheios. Escalada para o 'co-main event' do show, a brasileira, ex-desafiante ao título do UFC, desponta como zebra contra a invicta striker inglesa, dona de um cartel de 13-0 no MMA profissional.

In this 2024 PFL Women's Flyweight World Title matchup, Dakota "Dangerous" Ditcheva, the 2023 PFL Europe Women's Flyweight Champion, takes on Former UFC WFLY title contender Taila Santos.

