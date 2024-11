Derrotado duas vezes por Charles Do Bronx, Chandler garante: "Venço nove de dez lutas"

No dia 16 de novembro, no 'co-main event' do UFC 309, Michael Chandler e Charles Oliveira se reencontraram no octógono mais famoso do mundo. E apesar de disputarem um confronto distinto do primeiro, travado em 2021, o resultado foi o mesmo - favorável ao brasileiro. Pouco mais de uma semana após a mais recente aparição no card sediado em Nova York (EUA), 'Iron' chamou a atenção por uma declaração, no mínimo, curiosa. Apesar do retrospecto desfavorável contra 'Do Bronx', o americano ressaltou que venceria o especialista em jiu-jitsu nove vezes caso ambos se enfrentassem em dez oportunidades.

Apesar de sugerir um cenário hipotético, a fala de Chandler chamou a atenção, já que em dois confrontos diretos contra Charles, o ex-lutador do Bellator acabou derrotado em ambas as vezes. Desta forma, com uma probabilidade matemática não tão calibrada, Michael lamentou sua mais recente performance e reforçou que se sente um competidor superior a Do Bronx durante recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show'.

"Não estou feliz com a minha performance. Eu me daria uma (nota) dois de dez. Não posso ignorar o quão horrível essa performance foi ou citar as circunstâncias após aquele primeiro round, comparado ao que era minha visão (para essa luta), ou de que sou capaz de fazer. Eu acredito que ganho do Charles Oliveira nove em cada dez vezes. Obviamente eu perdi para ele duas vezes agora. Duas de duas. Tenho uma taxa de 100% de derrota para o Charles Oliveira. Então entendo as pessoas negarem isso, ou reviraram seus olhos para isso. Mas estou tão infeliz com a minha performance", opinou Chandler.