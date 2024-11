Robert Whittaker revela que retirou todos os dentes inferiores após luta contra Chimaev

No fim de outubro, Robert Whittaker sofreu uma derrota dolorosa dentro do octógono. Não só do ponto de vista esportivo, mas também físico. Afinal de contas, o australiano viu sua arcada dentária ser completamente deslocada enquanto Khamzat Chimaev tentava encaixar um mata-leão ainda no primeiro round. Competindo em alto nível com uma vulnerabilidade grande na região, conforme o próprio admitiu posteriormente, o ex-campeão peso-médio (84 kg) decidiu agir e revelou que trocou todos os dentes inferiores após o combate disputado no UFC 308, em Abu Dhabi (EAU).

Em recente participação no 'MMArcade Podcast', Whittaker reforçou que o problema nos dentes de baixo era antigo e que já havia sofrido situações similares em confrontos recentes, como no duelo com Dricus du Plessis. Sendo assim, o estrago feito por Chimaev foi uma espécie de gota d'água que o motivou a se livrar em definitivo dessa vulnerabilidade. Portanto, o australiano retirou todos os dentes inferiores e os substituiu. Durante o processo, de quebra, ele revelou que os especialistas podem ter achado, inclusive, o motivo que tornava a região seu 'Calcanhar de Aquiles' por tanto tempo.

"Sempre tive dentes inferiores ruins, sempre tinha algum faltando nos últimos dez anos. Sempre fui alvo porque eles não são estáveis. Deveria ter me livrado deles há anos. Sabe uma coisa? Vou além e direi que o Chimaev me fez um favor. Ele se livrou dos dentes. O medo de machucar os meus dentes de baixo, deles se moverem - eles sempre foram uma droga. Não era capaz de morder uma maçã desde que tinha 19 anos. Eles sempre foram ruins, já deveria ter lidado com isso. Eles foram embora, não preciso deles. Minha vida é melhor sem eles. Fato curioso, quando eles tiraram, descobriram um cisto grande na minha mandíbula. E aparentemente eles acham que isso poderia ser de onde as infecções nos dentes estavam vindo. Então tudo acontece por uma razão", destacou Robert.