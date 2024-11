Noiva de McGregor critica postura de vítima de agressão sexual: "Que tipo de mulher você é?"

Na última sexta-feira (22), Conor McGregor foi declarado culpado na Justiça de cometer agressão sexual contra Nikita Hand. Presente com o lutador irlandês quando o veredito foi informado no Tribunal, sua noiva quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o episódio. Apesar da condenação de 'Notorious', Dee Devlin saiu em defesa do pai de seus filhos e foi além, criticando diretamente a postura da vítima, comprovada pelo júri, e questionando suas atitudes em relação ao ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC.

Através de uma série de stories em sua página oficial do Instagram (clique aqui), Dee Devlin detonou o fato de que Nikita, na teoria, também dentro de um relacionamento na época, estaria enviando mensagens e fotos de cunho sexual para McGregor, um homem também comprometido e com família em formação. Vale ressaltar que, durante o julgamento, a vítima admitiu que iniciou o contato com o lutador irlandês através de mensagens no dia do fatídico incidente - que culminou no encontro dos dois e na agressão sexual.

"Imaginem uma mulher com seu próprio namorado e filho, mandando mensagens e fotos provocativas dela mesma para o homem de outra mulher com uma família e uma criança a caminho. Essa mulher alega me conhecer, mas mesmo assim foi em frente e enviou tais mensagens e imagens dela repetidamente para o meu homem? Sério? Enquanto isso estava fora de casa há três dias, inventando desculpas para seu próprio filho em casa para explicar onde a mamãe estava no sábado à tarde, noite, domingo de manhã, tarde, noite e até segunda de manhã. O tempo todo fora em um quarto de hotel, dançando no estacionamento de um hotel. Que tipo de mulher você é? Meus filhos serão alertados que existem mulheres como você no mundo", criticou Devlin.