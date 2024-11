Deiveson Figueiredo cita Cory Sandhagen como possível rival em retorno ao UFC em 2025

No último sábado (23), na luta principal do UFC Macau, sediado na China, Deiveson Figueiredo viu sua sequência invicta nos pesos-galos (61 kg) do Ultimate chegar ao fim com a derrota sofrida para Petr Yan. Mas se engana quem pensa que o brasileiro se abalou com o resultado negativo. Depois de reconhecer os erros cometidos no confronto contra o russo, 'Daico', como é conhecido, já faz planos para seu retorno ao octógono, com direito a um novo alvo na categoria: Cory Sandhagen.

Depois de disputar quatro combates em 11 meses desde que migrou para os galos, uma média de uma luta a cada 82 dias, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) projetou um período breve de descanso ao lado da família e do filho recém-nascido. Isso posto, Deiveson destacou que pretende voltar a competir já no primeiro trimestre da próxima temporada, citando nominalmente Sandhagen, número 4 do ranking, como uma possibilidade de oponente.

"Tem um cara me chamando (para lutar) aí, que é o Cory Sandhagen. Vamos ver se a luta com ele vai sair. Vou aguardar os bastidores, me mandarem os contratos e em breve vamos ter novidades (...) Vou dar uma relaxada agora, mas no início de janeiro já vou estar pedindo luta. Agora em dezembro, quero curtir com a família. Mas de janeiro para fevereiro, já quero estar lutando de novo", declarou Daico, durante participação em uma 'live' promovida pelo canal da Ag Fight nesta segunda-feira.