Tricampeão mundial de jiu-jitsu é condenado a 14 anos de prisão por roubo e estupro

As investigações foram auxiliadas pelas filmagens das câmeras de segurança da casa de prostituição sediada em Três Lagos, que gravaram a ação criminosa da dupla de lutadores. De acordo com a denúncia, o crime foi cometido utilizando muito violência, com direito a vítimas amarradas, ameaçadas e agredidas. No momento da prisão, em agosto de 2023, foram localizados 26 celulares e algumas facas sob posse de Erberth e André.

Histórico polêmico no esporte

Apesar da trajetória vitoriosa dentro do esporte, Erberth também possui um histórico de polêmicas no jiu-jitsu. Em 2019, no evento 'BJJ Stars', o faixa-preta protagonizou uma confusão generalizada ao partir para cima da equipe de seu rival na época, Felipe Preguiça. Após o ocorrido, como penalização pela atitude, Santos foi retirado do ranking da Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF).