Poatan no horizonte? Prochazka anuncia luta contra Jamahal Hill no UFC em janeiro

Em sua última aparição no octógono, realizada em junho, em Las Vegas (EUA), Jiri Prochazka foi nocauteado por Alex Pereira, campeão dos meio-pesados (93 kg), novamente na revanche. Recuperado mental e fisicamente do dano sofrido, o tcheco, por meio de sua conta oficial no 'Instagram', anunciou que enfrentará Jamahal Hill no UFC 311, evento programado para acontecer no dia 18 de janeiro, na Califórnia (EUA).

É bem verdade que a maior organização de MMA do mundo não oficializou o duelo entre os ex-campeões dos meio-pesados. Contudo, um animado Prochazka se adiantou e comemorou ter o americano como oponente. Por sua vez, Hill, também através das redes sociais, deu o combate contra 'Denisa' como certo.

Atualmente, o tcheco se encontra em segundo lugar no ranking da divisão, enquanto o americano é o número três. Portanto, se a luta entre os atletas sair do papel, o vencedor deve ficar próximo de disputar o cinturão da categoria novamente. A curiosidade é que Jamahal e Jiri já sofreram nas mãos do brasileiro, sucumbindo no octógono.