UFC Macau: Médica, chinesa revela que mantinha carreira de lutadora em segredo dos pais

No último sábado (23), o UFC Macau rendeu aos fãs de MMA uma série de grandes momentos dentro do octógono. O mais impactante deles, porém, talvez tenha sido a vitória de Shi Ming sobre Feng Xiaocan, com um nocaute brutal via chute na cabeça. E apesar do golpe ter sacramentado sua vitória e garantido seu contrato junto ao Ultimate, a atleta vencedora viveu um verdadeiro misto de emoções. Afinal, a preocupação com a adversária, que ficou desmaiada no chão por alguns minutos, falou mais alto - já que, além de lutadora profissional, 'Doctor', como é conhecida, também é uma médica registrada.

O duelo que encorpou o card preliminar do evento marcou também a grande decisão do torneio peso-palha (52 kg) do 'Road to UFC', uma espécie de versão asiática do tradicional 'The Ultimate Fighter'. Como quebrou a banca e nocauteou a favorita ao confronto na final, Shi Ming ganhou um contrato no Ultimate e, após o duelo, abriu o jogo sobre uma de suas "fraquezas" dentro da dupla jornada entre médica e atleta profissional de MMA.

"Essa é a minha maior fraqueza. Eu tenho muita misericórdia. Não sou agressiva o suficiente. É muito difícil para mim machucar minha adversária, especialmente quando ela treinou tanto e é tão jovem. É realmente triste ver ela (Feng Xiaocan) caída no chão por mais de 10 minutos. Espero que ela se recupere o quanto antes", destacou Ming durante a coletiva de imprensa pós-show, de acordo com o site 'MMA Junkie'.