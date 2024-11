Patrício Pitbull reclama do tempo de inatividade e critica fusão entre PFL e Bellator

"Não luto desde fevereiro. Eu queria lutar três vezes este ano, mas me disseram que eu teria que esperar até 31 de dezembro. E descobri online que meu oponente lutaria com outra pessoa. Depois, eles fizeram uma substituição, eu trouxe pessoas, gastei mais dinheiro com o camp e não houve luta. Eles disseram que as coisas não deram certo com o Japão e que não foi culpa deles. OK. Então por que você não faz o evento em outro lugar? Que tipo de companhia não pode dar aos lutadores pelo menos duas lutas por ano? Alguns nem lutaram este ano!", escreveu o atleta.

Fusão reprovada

Inconformado com o cenário de incerteza em relação a sua carreira, Patrício elegeu um culpado. Segundo o campeão do peso-pena do Bellator, a compra da companhia pela PFL, realizada em 2023, mais prejudicou do que ajudou parte dos lutadores. Tanto que o brasileiro condenou a 'Professional Fighters League' por preterir seus profissionais e os do Bellator para priorizar contratações midiáticas e por um salário elevado.

Sem papas na língua, 'Pitbull' fez questão de lembrar que no auge do Bellator, antes da fusão entre as organizações acontecer, seu relacionamento com a liga sempre foi sólido. E o brasileiro tem propriedade para fazer tal reclamação. Além de ser campeão, o veterano é o atleta com mais lutas disputadas no Bellator, recordista de vitórias e é classificado por muitos como o maior lutador da história da empresa. Mas, mesmo sendo um profissional de extrema importância na história do Bellator, Patrício segue sem estrear na PFL

"O Bellator costumava ser grande. As coisas funcionaram e sempre tivemos respostas. Até as ligas regionais já têm datas marcadas para abril do próximo ano! Essa fusão foi um desastre para o MMA. Enquanto isso, temos que ver o alto escalão falando em oferecer dezenas de milhões de dólares para personalidades das redes sociais e lutadores semi-aposentados, enquanto corta 90% do plantel e diz aos caras que ganham 30+30 (bônus por presença na luta e vitória) que eles são muito caros", pontuou o veterano.

Mais crítica

Atualmente, parte da comunidade do MMA classificou a PFL como a segunda maior organização do esporte, ficando abaixo apenas do UFC. Já Donn Davis, fundador da organização, afirma que ela é tão poderosa e valiosa, que é apenas uma questão de tempo para superar o Ultimate.