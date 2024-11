Makhachev detona McGregor após condenação por agressão sexual: "Alcoólatra estuprador"

Na última sexta-feira (22), uma bomba movimentou o noticiário dos esportes de combate, com a notícia de que Conor McGregor foi declarado culpado de cometer agressão sexual contra Nikita Hand, confirmada pelo júri do processo civil como vítima do caso. E não demorou muito para que algumas figuras do ramo se manifestassem sobre a derrota de 'Notorious' no Tribunal de Dublin, na Irlanda. Número um peso-por-peso do UFC e campeão peso-leve (70 kg) da liga, Islam Makhachev detonou o irlandês, seu desafeto declarado.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o wrestler russo não poupou críticas à figura de McGregor, que constantemente se envolve em polêmicas fora do octógono. Maior astro que o MMA já produziu, do ponto de vista comercial, Conor travou uma das maiores rivalidades da história dos esportes de combate com Khabib Nurmagomedov, mentor e amigo de Makhachev. Desta forma, a rixa construída com 'The Eagle' passou para Islam, que constantemente troca farpas com 'Notorious' em entrevistas.

"Era apenas uma questão de tempo até esse bastardo imundo ser exposto. Alcoólatra, viciado em drogas e estuprador. Muitos mais fatos virão à tona, confiem em mim!", escreveu o pupilo de Khabib Nurmagomedov em sua conta no 'X' (antigo Twitter).