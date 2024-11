Jon Jones revela negociação com o UFC para lutar em 2025

Antes de competir no UFC 309, evento realizado no último dia 16 de novembro, em Nova York (EUA), Jon Jones informou que poderia se aposentar do MMA depois de enfrentar Stipe Miocic. Na luta principal do show, o campeão linear do peso-pesado nocauteou o veterano no terceiro round e, ao que parece, recuperou o amor pelo esporte. Tanto que o americano se distanciou da ideia de se despedir da modalidade.

Em entrevista ao canal 'The Schmo', no 'YouTube', Jones fez a alegria dos fãs ao revelar que começou a negociar com o UFC sua próxima luta. Vale pontuar que Dana White, líder da empresa, elogiou o campeão linear do peso-pesado e prometeu oferecer uma quantia valiosa para o mesmo seguir competindo, principalmente visando a realização do duelo entre ele e Tom Aspinall.

É bem verdade que 'Bones' não informou se enfrentará o britânico, dono do cinturão interino do peso-pesado, ou Alex 'Poatan', campeão dos meio-pesados (93 kg) e seu principal alvo. De todo modo, o atleta sinalizou que será visto novamente no octógono em 2025.