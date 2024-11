Tabatha Ricci é dominada por chinesa no UFC Macau e vê plano de escalar ranking ruir

A luta

Empurrada pelo público, Yan começou com tudo na trocação. Por sua vez, Tabatha circulava no octógono. Confiante, a chinesa acertou bons socos na adversária. Rapidamente, a brasileira buscou a queda, mas foi refutada pela oponente. Novamente, Yan acertou um soco limpo no rosto de Ricci. Confortável em pé, a chinesa seguiu pontuando no duelo ao distribuir socos e chutes. Com dificuldade na luta, Tabatha atacou pouco e não furou a defesa da chinesa.

No segundo round, Yan abalou a brasileira com um cruzado. Atenta, Tabatha aproveitou a oportunidade para derrubar a chinesa, mas não a controlou no solo. Em pé, Yan acertou um direto limpo na adversária. Afiada, a chinesa abalou Tabatha novamente. Com o duelo na trocação, Yan esbanjou técnica e seguiu melhor do que a brasileira e levando perigo. Mesmo em desvantagem, Tabatha não se entregou, mas não conseguiu levar a luta para o solo.

No terceiro assalto, Yan não perdeu o foco. Na base da coragem, Tabatha procurou equilibrar as ações, mas sofreu com a velocidade e técnica da chinesa. Em um dos ataques, a brasileira quase caiu ao receber um soco. Confortável na luta, Yan mesclou socos e chutes no rosto e na linha de cintura da oponente. Novamente, Tabatha buscou a queda, mas esbarrou na defesa da adversária. No final, Yan ainda acertou um belo chute alto no rosto da brasileira.

Resultados do UFC China:

Yan Xiaonan venceu Tabatha Ricci por decisão unânime;