Saiba como assistir o UFC China, evento com Deiveson Figueiredo na luta principal

Deiveson Figueiredo terá mais um compromisso de extrema importância na carreira. Neste sábado (23), o brasileiro estará em ação no 'main event' do UFC China contra Petr Yan, em luta de ex-campeões, válida pelo peso-galo (61 kg). Do outro lado do mundo, o show contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass', serviço de streaming da empresa, a partir das 5 horas (horário de Brasília). O canal oficial da liga no 'YouTube' também vai transmitir os três primeiros duelos. Já a porção principal deve se iniciar às 8 horas e poderá ser vista somente no 'Fight Pass'.

Ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, Deiveson vive grande fase na carreira. Atualmente no peso-galo (61 kg), o brasileiro venceu as três lutas que disputou pela divisão (Rob Font, Cody Garbrandt e Marlon Vera), alcançando o quinto lugar no ranking. Por sua vez, o russo, antigo detentor do título interino e linear da categoria, encerrou a sequência de três derrotas ao superar Song Yadong. Recuperado, Yan permaneceu na elite do peso, como número três na tabela de classificação.

Com o currículo dos atletas, o vencedor da luta principal do UFC China tem boas chances de se tornar o próximo desafiante ao título do peso-galo, principalmente Deiveson. Vale destacar que Merab Dvalishvili, campeão da categoria, já até se mostrou interessado em ter o brasileiro como adversário. Já Yan terá que brilhar no octógono para superar a concorrência de 'Daico', Sean O'Malley e Umar Nurmagomedov para lutar novamente pelo título da divisão, uma vez que foi dominado pelo georgiano em 2023.