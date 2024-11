Luta remarcada! Weidman enfrenta veterano no UFC 310 liderado por Pantoja em dezembro

Chris Weidman era um dos lutadores mais empolgados para competir no 'Madison Square Garden', no último sábado (16), mas viu o duelo contra Eryk Anders cair horas antes de enfrentá-lo. Contudo, o atleta pode comemorar, pois não vai demorar para voltar à ação. Tudo porque a luta entre os veteranos foi remarcada para o UFC 310, evento programado para acontecer no dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada pelo site 'Newsday' e divulgada pelo ex-campeão do peso-médio (84 kg) em sua conta oficial no 'Instagram'.

De acordo com o próprio Anders, uma intoxicação alimentar o impediu de lutar no UFC 309 e, por isso, o confronto contra Weidman foi cancelado de última hora. Agora, o embate envolvendo os americano reforça o UFC 310, cujo 'main event' é Alexandre Pantoja, campeão do peso-mosca (57 kg), vs Kai Asakura, estreante na companhia.

Weidman vai para a luta buscando emplacar a segunda vitória seguida. Em sua última apresentação no octógono, realizada em março, o ex-campeão do peso-médio do UFC colocou um ponto final na má fase ao vencer Bruno 'Blindado', em duelo que deu o que falar. Por sua vez, Anders também visa conquistar o segundo triunfo consecutivo. No mesmo mês, o atleta se recuperou na liga ao passar por Jamie Pickett.