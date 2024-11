Deiveson Figueiredo bate o peso e confirma luta principal do UFC China contra Petr Yan

O card do UFC China deste sábado (23) será realizado em um horário alternativo, mais cedo do que de costume. Desta forma, a pesagem oficial do evento também contou com alteração na data e horário, sendo promovida na noite da última quinta-feira. E, durante a cerimônia, Deiveson Figueiredo e Petr Yan, protagonistas do show sediado em Macau, venceram a balança e confirmaram a luta principal da atração.

Quinto colocado do ranking, Deiveson cravou 61,2 kg na balança. Já Petr Yan, que ocupa a terceira posição da categoria, surgiu cerca de 200 gramas mais pesado, com a marca de 61,4 kg. O confronto de ex-campeões, além de liderar o card do UFC China, tende a aproximar o vencedor de uma eventual disputa de título na categoria dos pesos-galos - que atualmente pertence ao georgiano Merab Dvalishvili.

Co-main event

No co-main event do show, um duelo Brasil vs China também promete movimentar a parte de cima do ranking das pesos-palhas (52 kg). Número 10 do ranking, Tabatha Ricci enfrenta a número dois e ex-desafiante ao cinturão Yan Xiaonan. De olho em um primeiro title shot dentro da organização, 'Baby Shark' passou pela balança com a marca de 52,3 kg. Sua rival, por sua vez, surgiu cerca de 300 gramas mais pesada, com 52,6 kg.