Valorizada! Gabriella Fernandes comemora renovação de contrato antes do UFC China

Os contratos oferecidos para os recém-chegados do Ultimate costumam ser fixos, com quatro lutas previstas. Com três combates já disputados no octógono mais famoso do mundo, Gabriella Fernandes, teoricamente, entraria em ação no UFC China deste sábado (23) em seu último duelo previsto com a empresa. Mas antes mesmo de medir forças contra a invicta Wang Cong, a brasileira recebeu a notícia de que seu vínculo contratual com a organização foi renovado. Entusiasmada, a peso-mosca (57 kg) carioca comemorou, em entrevista exclusiva à Ag Fight, o prestígio alcançado dentro da liga presidida por Dana White.

A negociação com o UFC ainda quebrou um padrão, já que a empresa costuma renovar os contratos de antemão em casos em que os atletas enfileiram três vitórias seguidas. E esse não foi o caso de Gabriella, que perdeu suas duas primeiras lutas no Ultimate e, na última aparição, se reergueu e conseguiu um triunfo. Com um futuro estabelecido e uma bolsa de pagamento ainda mais valorizada, a brasileira indicou que sua postura de encarar qualquer tipo de desafio pode ter impressionado a alta cúpula da companhia.

"Posso falar que sou abençoada. Antes, dois meses atrás, eles (UFC) renovaram meu contrato, com uma bolsa bem melhor. Eu aceitei essa luta como se fosse a última luta do primeiro contrato. Aí quando aceitei a luta, um mês depois eles mandaram um email, renovando meu contrato, com uma bolsa bem melhor do que o primeiro. Até agradeceram pela minha performance na última luta e por ter aceitado essa luta aqui na China. Nunca neguei nada, nunca disse não (para uma luta)", celebrou 'Gabi', como é conhecida.