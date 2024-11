Inativo há mais de um ano, Kron Gracie é escalado contra rival ranqueado no UFC 310

Nesta semana, o anúncio de um combate, no mínimo, inusitado surpreendeu parte dos fãs de MMA. Isso porque o Ultimate resolveu escalar Kron Gracie, que não compete profissionalmente há um ano e meio, contra Bryce Mitchell, 13º colocado do ranking peso-pena (66 kg) da empresa. O embate, programado para o dia 7 de dezembro, em Las Vegas (EUA) e que reforça o UFC 310, foi confirmado pela própria organização através de seu site oficial (clique aqui).

E, ao que tudo indica, o confronto será disputado no card principal do UFC 310 - último evento numerado da empresa em 2024. A posição privilegiada de Kron no show também surpreendeu, já que o filho do lendário Rickson Gracie vem de duas derrotas seguidas no octógono mais famoso do mundo. Em sua última aparição, inclusive, o faixa-preta de jiu-jitsu teve seu desempenho e estratégia detonados por Dana White.

Mitchell também vive fase turbulenta, com duas derrotas nas últimas três lutas no Ultimate. Especialista em jiu-jitsu, o americano tem quase o triplo de experiência no MMA profissional, se comparado a Kron Gracie. Os fatores podem agilizar o desenvolvimento do brasileiro, que visa integrar o top 15 do peso-pena mesmo vivendo um momento ruim no UFC - caso consiga vencer Bryan no início de dezembro.