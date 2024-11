Deiveson Figueiredo abre as portas para revanche contra o campeão Alexandre Pantoja

Neste sábado (23), Deiveson Figueiredo enfrenta Petr Yan no 'main event' do UFC Macau, na China, em luta de extrema importância para o peso-galo (61 kg), mas não esquece um velho conhecido dos seus tempos de peso-mosca (57 kg). Empolgado com o bom momento que vive na organização, 'Daico', em entrevista exclusiva à Ag. Fight, projetou seu futuro e tratou de abrir as portas para encarar Alexandre Pantoja novamente.

É bem verdade que o ex-campeão do peso-mosca do UFC deixa claro que seu foco é conquistar o título do peso-galo. No entanto, Deiveson, que possui uma idade avançada para competir (36 anos), não esconde o desejo de protagonizar o maior número possível de grandes lutas. Portanto, o atleta mencionou 'The Cannibal' como um oponente de valor. E o interesse de 'Daico' se explica.

Assim como ele, Pantoja é um veterano do MMA e é o campeão do peso-mosca. Inclusive, os brasileiros possuem uma rivalidade. Na primeira luta entre eles no UFC, realizada em 2019 na categoria até 57 kg, Deiveson venceu por decisão unânime. Ciente de que Alexandre expressou a vontade de enfrentá-lo novamente no futuro, o paraense deu sinal positivo para a revanche acontecer nos galos.