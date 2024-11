Tom Aspinall aponta vantagem contra Jon Jones: "Sou um ponto de interrogação para ele"

Apontado como o GOAT do MMA, Jon Jones também é conhecido por ser um dos lutadores mais estudiosos de todos os tempos. Grande estrategista e dono de um dos maiores QI 's de luta da modalidade, o campeão linear peso-pesado do UFC costuma analisar seus adversários em cada detalhe antes de enfrentá-los. E essa característica pode se tornar um grande problema em um possível embate contra Tom Aspinall. E quem garante isso é o próprio prospecto inglês.

E o raciocínio do campeão interino se justifica. Afinal de contas, Aspinall detém o recorde de "menor tempo médio de luta" dentro do UFC, com apenas dois minutos e dois segundos - com nove confrontos já disputados no octógono mais famoso do mundo. Desta forma, com um tempo bastante reduzido de competição no Ultimate, Tom não teria tanto material a ser analisado e estudado por Jones, caso os dois eventualmente se enfrentassem na próxima rodada. Sendo assim, em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o inglês reforçou que sua imprevisibilidade seria um trunfo a seu favor contra o temido americano.

"Ele ama estudar seus adversários assim. Ele não tem chance de fazer isso comigo porque minha média de tempo de luta dentro do UFC é a mais curta da história com '2:02'. Todas as dez lutas. Isso é algo que tira o sono dele à noite. Isso o manterá acordado, com certeza. Eu sou um grande ponto de interrogação para ele, e conheço muito do seu estilo e jogo. Ele tem muito tempo de octógono ao longo de muitos anos, e eu tenho algo próximo a nada, quase nenhum registro de mim. Nada de mim por aí além jogar a cabeça das pessoas na lona. Ele não tem ideia de como se preparar contra (mim), e isso é fantástico para mim. Sou uma luta muito perigosa para ele, de longe a mais perigosa de sua carreira nesta fase, e ele sabe disso", opinou Tom.