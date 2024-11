Que poder! Alex Poatan é superado por ator em máquina de medir força do soco; veja

De 'folga' do UFC depois de uma temporada agitada, Alex Pereira segue protagonizando aventuras inusitadas. Atualmente, o campeão dos meio-pesados (93 kg) se encontra na Coréia do Sul não só para realizar compromissos profissionais, como também para se divertir. Inclusive, em um dos momentos de descontração, 'Poatan' foi surpreendido pelo ator Don Lee na máquina de medir a força do soco.

Anteriormente, o brasileiro, conhecido por sua trocação de alto nível e também por seu poder de nocaute, havia superado até mesmo Francis Ngannou na conhecida máquina. Mas, agora, o feitiço virou contra o feiticeiro. No registro compartilhado por Don Lee em sua conta oficial no 'Instagram', 'Poatan', ao se testar no aparelho, alcançou a pontuação de 8534. Por sua vez, o sul-coreano, de forma silenciosa, deixou o campeão do UFC para trás. A força do soco da estrela dos filmes de ação simplesmente superou a marca dos nove mil pontos. A curiosidade é que o ator, frio e ciente do seu potencial, sequer comemorou o feito.

Próxima luta de Alex 'Poatan'

Após nocautear Khalil Rountree, em outubro, e defender o cinturão dos meio-pesados do UFC pela terceira vez, a próxima luta de Alex 'Poatan' ainda é um mistério. O campeão da categoria pode ter pela frente Magomed Ankalaev ou subir para o peso-pesado. Se o brasileiro se aventurar na divisão mais perigosa do MMA, entrará em rota de colisão com Jon Jones, Tom Aspinall, entre outros.