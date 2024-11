Ex-campeão dos galos, Dominick Cruz projeta luta de despedida no UFC em 2025

Sem competir profissionalmente há mais de dois anos, Dominick Cruz foi retirado do ranking dos pesos-galos (61 kg) do Ultimate no início deste mês. A soma dos fatores fez com que parte dos fãs desse como encerrada a carreira do ex-campeão da categoria. Entretanto, ao que tudo indica, 'The Dominator' tem um plano diferente. Disposto a realizar uma luta de despedida, o veterano de 39 anos projetou um retorno ao octógono mais famoso do mundo no início de 2025.

Em recente entrevista ao site 'TMZ Sports', Cruz ressaltou que ainda sente uma vontade interna de se testar pela última vez. Ansioso por uma oportunidade, o ex-campeão revelou que gostaria, inclusive, de ter entrado em ação ainda nesta temporada. Mas após algumas negociações frustradas, Dominick projetou que sua eventual luta de despedida do Ultimate e das artes marciais mistas será agendada no início de 2025.

"Vou dizer, acho que tenho uma última dança. Eu quero uma última dança. Apenas ir até lá e me divertir. E quando digo diversão quero dizer lutar até a morte e ver o que tenho em mim. A parte divertida vem meses depois. Quando você percebe e se dá conta: 'Ok, aquilo foi divertido'. Mas estou pronto para andar no fogo novamente e ver realmente como são a vida e a morte. Mais uma tentativa (de lutar) seria um prazer. Queria ir atrás disso neste ano, mas não parece que um confronto está sendo negociado da forma que tem que ser. Há alguns caras que estão muito bem, a categoria toda é insana, então é incrível fazer parte dela. Mas provavelmente no início do próximo ano é o que vai funcionar e se alinhar (para mim)", destacou Cruz.