Bryce Mitchell debocha de ameaça e provoca Jean Silva em coletiva do UFC 314

Faltando apenas um dia para o UFC 314, Bryce Mitchell voltou a chamar atenção - desta vez, não por suas teorias da conspiração, mas por uma declaração no mínimo surpreendente. Durante a coletiva de imprensa pré-luta, o americano reagiu com sarcasmo a um aviso de Jean Silva, seu próximo oponente, que afirmou que ele poderia acabar "com dano cerebral" após o confronto. A resposta? "Nasci com dano cerebral, irmão. Vou ficar bem."

A fala, que mistura provocação com um humor ácido, virou manchete. Não é a primeira vez que Mitchell, de 29 anos, levanta polêmica com declarações fora do octógono. Conhecido por divulgar teorias como a de que a Terra é plana e até por falas antissemitas e controversas ligadas a figuras como Adolf Hitler, o lutador carrega consigo uma aura de provocador - algo que, para muitos, já ultrapassou os limites do aceitável no esporte, sendo criticado até mesmo por Dana White.

Apesar da personalidade excêntrica, 'Thug Nasty' parece levar a sério a ameaça que o brasileiro representa. 'Lord', por sua vez, não economizou nas provocações. Em uma coletiva recente, chegou a levar um globo terrestre para zombar das crenças do rival. "Você vai começar a ver o mundo como redondo em breve", ironizou Jean Silva, arrancando risadas do público e da imprensa presente.