Drama! Jean Silva bate o peso em segunda tentativa e confirma luta com Bryce Mitchell

Disputa de título confirmada

Os protagonistas do UFC 314 não deram margem para polêmica. Diego Lopes e Alexander Volkanovski foram, respectivamente, os primeiros atletas a subirem no palco e passarem pela balança. Sem sustos, o prospecto brasileiro e o veterano australiano despontaram com a mesma marca: 65,7 kg. Sendo assim, a disputa pelo cinturão vago dos pesos-penas (66 kg) foi oficialmente confirmada para liderar o card de Miami.

Esquadrão Brasileiro

Além de Jean e Diego, outros três brasileiros também confirmaram suas participações no UFC 314. Prestes a realizar sua estreia na empresa, Patrício Pitbull surgiu com 65,7 kg na balança, contra 66,2 kg de Yair Rodriguez, seu rival. Já no card preliminar, Virna Jandiroba e Marco Tulio pesaram, respectivamente, 52,6 kg e 84,3 kg - mesmas marcas aferidas por seus oponentes, Yan Xiaonan e Tresean Gore.

Confira abaixo as marcas da pesagem do UFC 314:

Alexander Volkanovski (65,7 kg) vs Diego Lopes (65,7 kg)