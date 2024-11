Charles Do Bronx dá conselho para Maurício Ruffy trilhar caminho de sucesso no UFC

"Ele é um moleque que tem um talento gigantesco, você não sabe o que vem, do nada dá uma pirueta, um chute giratório. É um moleque muito talentoso, tem muito para poder crescer e evoluir no UFC, fala bem, respeita todos. Você vê que caíram várias lutas para ele poder lutar no mesmo card que o nosso e graças a Deus deu certo. Se eu pudesse dar um conselho, só mantenha o pé no chão, seja humilde da mesma forma que você é e toda vez que você lutar, lute da mesma forma que você sempre lutou. Feliz, botando a mão em quem você tem que botar, não sendo só o cara da trocação, sendo o cara do MMA, que é o que vejo ele fazendo no treino", declarou Charles.

Aprovação do veterano

Até o momento, Ruffy disputou duas lutas no octógono e não teve trabalho para vencê-las. Fã confesso do UFC, Charles informou que não só acompanhou o compatriota em ação, como também aprovou suas performances.

Em 2024, Maurício nocauteou Jamie Mullarkey no primeiro round, em maio, e, agora, levou a melhor diante de Llontop por decisão unânime. Impressionado com a maturidade e segurança que o atleta mostrou em combate em seu início na liga, o ex-campeão, confiante na evolução do compatriota, indicou ser apenas uma questão de tempo para ele subir de patamar no peso-leve.

"Acho que o Ruffy tem muito talento. Hoje, ele não está lá nas cabeças, mas logo estará. Ele está vindo de duas vitórias seguidas, fez uma luta gigantesca nessa última contra um cara que tem um coração gigante, por isso não desistiu. Ruffy é um moleque de muito talento mesmo. Tem muita coisa para acontecer. É só manter o pé no chão, ter esse espírito, esse sorrisão que ele sempre leva que com certeza daqui a pouco terá as oportunidades de lutar pelo título, estar entre os tops", concluiu o veterano.

Registros de Charles e Ruffy no MMA

Charles Oliveira, de 35 anos, é um veterano do MMA e ex-campeão do peso-leve do UFC. Atualmente, o brasileiro é o segundo colocado no ranking da categoria. 'Do Bronx' iniciou sua trajetória no esporte em 2008, estreou na companhia em 2010 e construiu um cartel composto por 35 vitórias, sendo 31 pela via rápida (21 por finalização e dez por nocaute), dez derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Beneil Dariush, Dustin Poirier, Jim Miller, Justin Gaethje, Michael Chandler (duas vezes) e Tony Ferguson.