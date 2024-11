Stipe Miocic cita fãs e rivais em pronunciamento de adeus ao MMA: "Eternamente grato"

Aos meus adversários, obrigado a todos. Eu aprendi algo com cada um de vocês. Foi uma honra ir para a guerra, irmãos. À minha esposa, você é minha fortaleza. Esse navio não navega sem você. Você sacrificou tanto por esse sonho, eu te amo. Deus sabia que eu precisava de você, que me motivou mais do que ninguém. Sentirei falta de desligar na sua cara no 'Embedded', mas o Youtube é para isso (risos). Aos meus filhos, tudo que já fiz foi para vocês dois. À minha mãe, sei que essa não é a carreira que você escolheria para mim, mas você esteve no meu corner desde o primeiro dia. Era eu e você. Para minha família esportiva Vayner, vocês são os melhores no ramo!

E finalmente aos meus fãs, vocês são o coração desse esporte. Vocês são o que tornam o MMA incrível! Sem vocês, nós lutadores sequer existiríamos. O apoio que vocês me deram enquanto eu saía daquele octógono está gravado para sempre na minha memória. Obrigado por isso. Eu não vou a lugar algum. Estou ansioso em começar novos projetos, trazer o podcast de volta, analisar todas as minhas lutas e compartilhar minha realidade com vocês. Até a minha próxima luta... Estou brincando!

Eternamente grato! Foi uma jornada e tanto!"

