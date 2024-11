Gordon Ryan rasga elogios ao jiu-jitsu de Charles Do Bronx: "Um dos maiores especialistas"

Maior finalizador da história do Ultimate, com 16 ao todo, Charles Oliveira é, sem sombra de dúvidas, um dos lutadores que melhor adaptou o jiu-jitsu para o MMA. Mas o seu calibre na luta agarrada aparentemente vai além de seu desempenho dentro das artes marciais mistas, ao ponto de impressionar Gordon Ryan. Maior estrela do grappling na atualidade, o americano acompanhou o UFC 309 do último sábado (16) 'in loco'. Vendo 'Do Bronx' em ação de perto, 'King' rasgou elogios para o nível da arte suave que o brasileiro apresenta no octógono.

Em uma breve conversa exclusiva com a equipe da Ag Fight nos bastidores do evento sediado em Nova York (EUA), Gordon Ryan elegeu Charles como um dos maiores especialistas de jiu-jitsu na história do MMA. Sete vezes medalhista de ouro no ADCC e maior nome do evento mais tradicional de submission do mundo, o americano compareceu ao Madison Square Garden para apoiar Jon Jones, já que foi um de seus parceiros de treino durante o camp feito para a luta contra Stipe Miocic.

"Nunca treinei com o Charles. Estava assistindo boa parte da luta, mas o Jon estava focado no aquecimento. Então perdi um pouco da ação. Mas toda vez que eu olhava, Charles estava por cima dele ou nas costas dele. Pelo que vi da luta, o jiu-jitsu dele é incrível. Obviamente, Charles é um dos maiores especialistas de jiu-jitsu da história do MMA. E ele enfrentou um Chandler bem esperto, durão e explosivo. E pelo que vi do combate, parecia controlar ele com facilidade. Então não poderia ser mais impressionante", destacou Gordon.