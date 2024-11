Viviane Araújo exalta vitória contra Karine Killer no UFC 309: "Quebramos a banca"

"Quebramos a banca hoje, hein galera! Saímos com a vitória daqui do Madison Square Garden. Casa lotada, energia incrível. Saímos com a vitória, noite perfeita. Eu vi (que era azarona). É impossível não saber, quando a gente abre o Instagram, somos bombardeados pelas notícias. Mas procuro não me apegar a isso (odds). Me preparo muito bem psicologicamente com minha psicóloga esportiva. A gente tenta não entrar nessa pressão que é entrar como azarona da luta. E foi o que a gente fez. Entramos tranquilas, na estratégia. Consegui me manter calma e fazer tudo que a gente treinou certinho para sair com a vitória hoje", celebrou Araújo.

Motivação extra

Para além do desempenho esportivo, Viviane competiu no UFC 309 com uma motivação extra vinda do âmbito pessoal de sua vida. Afinal, a lutadora está prestes a se tornar mãe, com sua esposa já na reta final de gestação. Com a pequena Lua a caminho, a veterana admitiu que o desempenho sólido e acima da média contra Karine, em partes, se explica pelo combustível que a futura maternidade lhe concedeu.

"Sim, vou ser mamãe. Minha filhinha vai nascer no final do ano ou provavelmente na primeira semana de janeiro. Minha esposa está grávida de oito meses. A gente está muito feliz e isso transparece dentro do octógono. Cheguei muito feliz e radiante. Consegui essa vitória pela minha filha. Lua (será o nome dela). Estou pronta para ser mamãe (risos)", declarou Vivi.

Com a vitória, Viviane Araújo colocou um ponto final na má fase dentro do Ultimate e, de quebra, defendeu seu lugar no top 10 do peso-mosca, com a nona colocação. Aos 37 anos, a atleta da 'Cerrado MMA' agora detém um currículo na modalidade de 13 triunfos e seis derrotas na carreira.