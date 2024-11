Maurício Ruffy destaca aprendizado após lutar 15 minutos pela primeira vez na carreira

Pela primeira vez em toda a carreira de Maurício Ruffy, uma luta chegou à decisão dos juízes. A novidade ocorreu na noite do último sábado (16), quando o promissor lutador da equipe 'Fighting Nerds' superou o peruano James Llontop por pontos, no card principal do UFC 309, em Nova York (EUA). E apesar do gosto amargo por não ter nocauteado, como costuma fazer com seus oponentes, o brasileiro foca no lado positivo da experiência.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Ruffy destacou o aprendizado tirado por ele ao encarar um adversário que mostrou uma incrível capacidade de absorção de golpes e 'se recusou' a cair. Para o peso-leve (70 kg) paulista, a oportunidade de competir durante todo o período regulamentar do combate deve ajudá-lo a amadurecer como profissional das artes marciais mistas.

"A única coisa que eu me cobro muito é a minha performance, eu gosto de performar. Me apareceram várias dificuldades nesse camp por ter sido tão longo. Mas eu consegui lidar com isso, lidar com a mudança de peso em cima da hora, com a resistência do adversário, com o card principal, (assinar) pôster, com as entrevistas... Foi tudo um grande aprendizado. Eu acredito que esses 15 minutos em cima do octógono vão me amadurecer muito", ponderou Maurício.