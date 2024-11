Mike Tyson acerta tapa no rosto de Jake Paul em última encarada antes da luta; veja

O clima esquentou de vez no último encontro entre Mike Tyson e Jake Paul antes antes da luta de boxe desta sexta-feira (15). Na noite de quinta-feira, durante a tradicional encarada da cerimônia de pesagem, o ex-campeão mundial desferiu um tapa no rosto do youtuber que virou lutador (veja abaixo ou clique aqui).

Logo após subirem na balança de forma protocolar na pesagem cerimonial do evento, os protagonistas do show foram chamados ao centro do palco para ficarem frente a frente pela última vez antes do combate. Ao se aproximar do veterano de 58 anos, Jake é surpreendido com um tapa de mão aberta na lateral do seu rosto, mas reage de forma debochada. Imediatamente, no entanto, o local foi tomado por seguranças e membros da produção do evento para separar os dois e evitar uma briga generalizada.

O momento, transmitido ao vivo para todo o mundo, rapidamente viralizou nas redes sociais. Pouco depois do ocorrido, o brasileiro Rafael Cordeiro, treinador de Mike Tyson, foi à internet para justificar a atitude do ex-campeão mundial. Através da ferramenta 'stories' no seu perfil oficial no 'Instagram', o curitibano revelou que Jake Paul pisou no pé de 'Iron' ao se aproximar para a encarada, o que teria irritado o veterano (clique aqui ou veja abaixo).