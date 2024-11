Eduarda Ronda exalta corte de peso "tranquilo" nos moscas, mas indica futuro nos palhas

Em agosto de 2023, Eduarda Moura se destacou no 'Contender Series' e ganhou uma vaga no UFC. Dentro da principal liga de MMA do mundo, a brasileira já disputou dois combates e, em ambas oportunidades, falhou na missão de atingir o limite estabelecido para duelos nos pesos-palhas (52 kg). A batalha contra a balança fez com que 'Ronda', como é conhecida, optasse por migrar para a divisão dos moscas (57 kg). Mas, apesar dos pesares, a atleta do 'Galpão da Luta' ainda tem planos de descer novamente de peso para competir na divisão do Ultimate mais leve entre as mulheres no futuro.

Durante entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Ronda ressaltou que, assim como no Contender, já havia obtido sucesso em pesagens anteriores de sua carreira quando competiu nos pesos-palhas. De olho em aumentar sua assiduidade e ,consequentemente, seu rendimento esportivo e financeiro no UFC, a brasileira abre as portas para se manter ativa em duas categorias de peso distintas daqui para frente.