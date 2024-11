Chris Weidman ameniza desentendimento com Bruno Blindado: "Desejo tudo de melhor a ele"

Em março de 2024, uma rivalidade inusitada foi instaurada dentro do UFC. Na ocasião, Chris Weidman e Bruno Silva mediram forças em um confronto para lá de polêmico. Vitorioso na oportunidade, o ex-campeão peso-médio (84 kg) aplicou inúmeras 'dedadas no olho' do rival - inclusive um desses combos de golpes ilegais abriu caminho para seu triunfo via nocaute técnico, posteriormente revertido para uma decisão técnica após análise. Desde então, 'Blindado' tem sido bastante vocal sobre o episódio, criticando abertamente o wrestler e esbanjando sua raiva sobre o ocorrido. Mas se depender do 'The All-American', o desentendimento entre os dois é coisa do passado.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Weidman lamentou que tenha atingido o brasileiro com dedadas e ressaltou que em nenhum momento agiu de maneira proposital com tais ataques. Apesar de relembrar que tem sido alvo de críticas abertas de Blindado, o americano ponderou que a interação entre os dois durante a semana do combate foi positiva e desejou boas energias para a carreira de Bruno. Ainda por cima, o ex-campeão e veterano abriu as portas para uma eventual revanche entre os dois no Ultimate, caso seja do desejo da companhia.

"É uma pena que dei uma dedada. Sinto muito por tê-lo machucado. Não foi algo que eu quis fazer. Infelizmente, aconteceu demais nessa luta. Ele parece me odiar, odeia o DC. Realmente não entendo, mas é o que é. Eles estavam me zoando, usando óculos e me chamando de 'cutucador de olhos'. Eles estavam tirando sarro de mim. Eu aceitei, é o que é. Se eu fizesse de propósito, me sentiria péssimo, seria um babaca, nunca trapacearia assim. Pra mim, o que posso fazer? Vou ter que rir da piada, mas parece que ele odeia todo mundo agora. Ele parecia ótimo, depois da luta tivemos boas conversas, muito respeito, mas acho que algo se perdeu na tradução. Desejo tudo de melhor para ele. Sei que ele perdeu a última luta, espero que o UFC o mantenha e ele tenha mais chances de lutar. Ele é durão, teve boas lutas. Desejo tudo de bom para ele. Claro, não tenho problema com isso (revanche). Se o UFC quiser fazer, beleza", frisou Chris.