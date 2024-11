Charles Do Bronx bate o peso e confirma revanche contra Michael Chandler no UFC 309

Ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate, Charles Oliveira deu mais um passo em busca de uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão da categoria. Nesta sexta-feira (15), 'Do Bronx' cumpriu com sua obrigação na pesagem oficial do UFC 309 e confirmou seu confronto contra Michael Chandler, no 'co-main event' do evento de sábado, em Nova York (EUA).

O adversário do brasileiro foi o primeiro a subir a se apresentar no palco da pesagem desta sexta-feira. Sétimo colocado no ranking peso-leve, Chandler pesou 70,5 kg na balança. Alguns minutos depois, Charles Do Bronx - número 2 na lista top 15 da divisão - registrou a mesma marca do americano.

O confronto deste sábado será uma revanche entre os astros do peso-leve. Em 2021, com o cinturão da categoria vago e em jogo, Do Bronx superou Chandler por nocaute técnico e se sagrou campeão até 70 kg do Ultimate.