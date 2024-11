Jon Jones condiciona continuidade na carreira à performance "dominante" no UFC 309

"Eu diria que muito provavelmente não (vou me aposentar). Especialmente se eu tiver um desempenho dominante. Se a luta for acirrada e feia, então eu fico tipo: 'Sabe de uma coisa? Estou feliz com o que eu fiz e estou tranquilo para ir embora'. Mas se for um desempenho impecável e muito rápido, então vou tirar algumas semanas de folga e vou sentar com Dana (White) e Hunter (Campbell) para ver o que eles têm para mim a seguir, só para me manter no jogo. Porque eu realmente acho que seria um desserviço aos fãs simplesmente ir embora com mais em mim (para dar)", ponderou Jon.

Vitória "devastadora" é o objetivo

Amplo favorito nas casas de apostas para o duelo contra Stipe Miocic, 'Bones' tenta não deixar se influenciar pela expectativa criada em torno de sua volta ao octógono após sofrer uma grave lesão no ombro que o deixou fora de ação por mais de um ano. No entanto, o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) e atual detentor do cinturão peso-pesado do UFC não esconde seu desejo de impressionar os fãs na disputa deste sábado.

"É ótimo ser o favorito na luta. Mas não creio que quem quer que seja o favorito ou azarão, não importa. Stipe é um vencedor, eu sou um vencedor. E, em última análise, o que importa é quem vem com a cabeça certa no sábado à noite. Acredito que eu e meu time fizemos tudo certo. E estamos muito confiantes de que vamos fazer o trabalho. Mas não só fazer o trabalho, nós vamos fazer isso de uma forma devastadora. Esse é o objetivo", cravou.

Além da disputa de título entre Jon Jones e Stipe Miocic, o UFC 309 contará com outras atrações que prometem agradar os fãs de MMA ao redor do mundo. No 'co-main event' do show, por exemplo, o brasileiro Charles 'Do Bronx' Oliveira enfrentará mais uma vez o americano Michael Chandler, em uma revanche do confronto de 2021, vencido pelo paulista. O vencedor deste duelo pode, inclusive, garantir um novo 'title shot' no peso-leve (70 kg).