Mike Tyson rebate previsões negativas e projeta nocaute contra Jake Paul

Nesta sexta-feira (15), no Texas (EUA), o ex-campeão mundial de boxe Mike Tyson subirá no ringue para encarar o youtuber Jake Paul. E apesar da desconfiança de parte da comunidade das lutas no veterano de 58 anos, causada principalmente por conta da sua idade avançada para competir, 'Iron' parece estar convencido de que ainda tem 'gasolina no tanque' para fazer com o jovem astro da internet o mesmo que fazia com a maioria de seus adversários durante o auge de sua carreira na nobre arte: nocautear.

Durante uma conversa virtual com membros da imprensa brasileira no último dia 30 de outubro, que contou com a participação da equipe de reportagem da Ag Fight, o lendário pugilista americano rebateu as críticas e previsões negativas em relação à sua performance no ringue nesta sexta-feira. Aparentemente confiante, Mike Tyson ainda foi além e projetou um nocaute contra Jake Paul.

"Estão todos errados. Estão todos errados. Jake vai ser esmagado. Minhas intenções são nocautear ele. Essas são as minhas intenções", afirmou Tyson.