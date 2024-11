Treinador brasileiro detalha preparação de Mike Tyson e relata nocautes em treinos

Onde assistir Mike Tyson vs Jake Paul?

O duelo entre Mike Tyson e Jake Paul poderá ser assistido, ao vivo, na plataforma de streaming Netflix. O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, e a transmissão terá início a partir das 22 horas (horário de Brasília).

Whindersson Nunes no card

Além do confronto entre Mike Tyson e Jake Paul, luta principal do evento, o card do show marcado para acontecer nesta sexta-feira, no Texas, contará com outras atrações de grande interesse do público. Uma delas envolve o youtuber brasileiro Whindersson Nunes, que medirá forças com o boxeador indiano Neeraj Goyat. O humorista, inclusive, contou com um reforço de luxo na sua preparação: o campeão do UFC Alex 'Poatan' Pereira.