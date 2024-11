No UFC, ex-campeão do ONE aconselha lutadores a não assinarem com a liga asiática

Reinier de Ridder passou por um teste de fogo em sua estreia no UFC. Na edição 'Vegas 100', realizada no último sábado (9), o ex-campeão do ONE Championship finalizou o veterano Gerald Meerschaert, maior finalizador da história do peso-médio (84 kg) do Ultimate, no terceiro round. Como não poderia ser diferente, o holandês comemorou a vitória e também o fato de se livrar de vez da antiga companhia.

De Ridder expressou toda sua satisfação por agora integrar a maior organização de MMA do mundo e aproveitou a boa recepção para detonar sua antiga casa. Tanto que o holandês aconselhou os demais lutadores a pensarem duas vezes antes de se juntarem ao ONE. É bem verdade que Reinier não detalhou o real problema com a liga asiática, mas mostrou alívio por encerrar um capítulo sofrido em sua carreira.

Vale pontuar que, antes de assinar com o UFC, o especialista em jiu-jitsu se tornou conhecido no MMA por sua trajetória no ONE, onde foi campeão do peso-médio e dos meio-pesados. Contudo, de acordo com o atleta, a boa relação que existia entre as partes se deteriorou e virou um pesadelo. Inclusive, De Ridder é apenas um dos muitos lutadores que reclamaram do tratamento recebido na organização asiática.