Jon Jones cogita abrir mão do cinturão dos pesados e disputar título BMF com Alex Poatan

Neste sábado (16), em Nova York (EUA), Jon Jones vai colocar o cinturão linear do peso-pesado do UFC em jogo pela primeira vez. Na luta principal da edição de número 309 da companhia, o campeão da categoria encara Stipe Miocic, E, se depender de 'Bones', esta também pode ser a última vez que lutará por tal título, uma vez que já está de olho em um diferente e com Alex Pereira em seu radar.

Em entrevista ao site 'SportsNet', Jones cogitou abrir mão do cinturão do peso-pesado do UFC, em caso de vitória sobre o veterano, visando disputar o título 'BMF' (lutador mais durão da companhia) com o brasileiro. E a ideia do americano não surpreende. Vale pontuar que o atleta, que flerta com a aposentadoria, constantemente se nega a enfrentar Tom Aspinall, campeão interino do peso-pesado, na sequência e classifica 'Poatan', líder dos meio-pesados (93 kg), como um oponente mais valioso em termos de legado.